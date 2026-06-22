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Москвичей предупредили о непогоде в столице - РИА Новости, 22.06.2026
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Москвичей предупредили о непогоде в столице

Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и граде в столице

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ближайший час и до 21:00 22 июня ожидаются очень сильный дождь, гроза, град, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.
  • Горожанам рекомендуется быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным транспортом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Очень сильный дождь, гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайший час и до 21.00, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час и до 21.00 22 июня в отдельных районах столицы ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
"При управлении личным транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
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