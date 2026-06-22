Москвичей предупредили о непогоде в столице

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в ближайший час и до 21:00 22 июня ожидаются очень сильный дождь, гроза, град, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

Горожанам рекомендуется быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным транспортом.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Очень сильный дождь, гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайший час и до 21.00, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час и до 21.00 22 июня в отдельных районах столицы ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении

Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.