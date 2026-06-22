Центр содержания территорий появился в Московской области

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Центр содержания территорий создали в Подмосковье для более оперативного наведения порядка и чистоты во дворах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Для более оперативного наведения порядка и чистоты во дворах в Подмосковье создан Центр содержания территорий", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, чистота во дворах, ремонт ям и содержание детских площадок — темы, которые всегда в приоритете у жителей. Чтобы решать эти задачи максимально оперативно, в Подмосковье был создан единый центр, в котором работают более 30 профильных специалистов.

Согласно сообщению, специалисты подмосковного Центра содержания территорий контролируют выход дворников и техники на уборку, а также анализируют жалобы жителей. При обнаружении проблемы они оперативно отправляют бригады и спецтехнику. Также сотрудники центра отслеживают ситуацию через уличные камеры и мониторят соцсети.