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Центр содержания территорий появился в Московской области - РИА Новости, 22.06.2026
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Новости Подмосковья
 
19:48 22.06.2026
Центр содержания территорий появился в Московской области

Центр содержания территорий по наведению чистоты во дворах создали в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Центр содержания территорий создали в Подмосковье для более оперативного наведения порядка и чистоты во дворах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Для более оперативного наведения порядка и чистоты во дворах в Подмосковье создан Центр содержания территорий", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, чистота во дворах, ремонт ям и содержание детских площадок — темы, которые всегда в приоритете у жителей. Чтобы решать эти задачи максимально оперативно, в Подмосковье был создан единый центр, в котором работают более 30 профильных специалистов.
Согласно сообщению, специалисты подмосковного Центра содержания территорий контролируют выход дворников и техники на уборку, а также анализируют жалобы жителей. При обнаружении проблемы они оперативно отправляют бригады и спецтехнику. Также сотрудники центра отслеживают ситуацию через уличные камеры и мониторят соцсети.
Кроме того, в распоряжении центра находится система умных инструментов: от аналитических мощностей Центра управления регионом и ЖКХ-сканера до камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион", профильного чат-бота ТКО и логистической платформы "Яндекс Вектор".
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