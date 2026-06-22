В Подмосковье произошло массовое ДТП, погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе М-9 "Балтия" в районе деревни Давыдковское в округе Истра произошло ДТП с участием двух грузовиков и пяти легковых автомобилей.
- В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков, также пострадали женщина и двое детей.
- Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два грузовика и пять легковушек столкнулись на трассе М-9 "Балтия" в подмосковном округе Истра, погиб водитель одного из грузовиков, женщина и двое детей пострадали, сообщает прокуратура Московской области.
Отмечается, что в понедельник на 59-м километре трассы М‑9 "Балтия" в районе деревни Давыдковское в округе Истра произошло ДТП.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля столкнулся с другим грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Спустя некоторое время произошло столкновение еще пяти легковых машин, водители которых ожидали возможности проехать после первой аварии", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
В результате ДТП погиб водитель грузовика, также получила травмы женщина-водитель одной из легковушек и двое пассажиров-детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты проверки, проводимой сотрудниками Госавтоинспекции", - заключили в надзорном органе.