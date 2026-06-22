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В Подмосковье произошло массовое ДТП, погиб один человек - РИА Новости, 22.06.2026
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19:16 22.06.2026 (обновлено: 19:17 22.06.2026)
В Подмосковье произошло массовое ДТП, погиб один человек

В Подмосковье столкнулись два грузовика и пять легковушек, погиб водитель

© Фото : прокуратура Московской областиПоследствия массового ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье
Последствия массового ДТП на трассе М-9 Балтия в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : прокуратура Московской области
Последствия массового ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе М-9 "Балтия" в районе деревни Давыдковское в округе Истра произошло ДТП с участием двух грузовиков и пяти легковых автомобилей.
  • В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков, также пострадали женщина и двое детей.
  • Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два грузовика и пять легковушек столкнулись на трассе М-9 "Балтия" в подмосковном округе Истра, погиб водитель одного из грузовиков, женщина и двое детей пострадали, сообщает прокуратура Московской области.
Отмечается, что в понедельник на 59-м километре трассы М‑9 "Балтия" в районе деревни Давыдковское в округе Истра произошло ДТП.
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"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля столкнулся с другим грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Спустя некоторое время произошло столкновение еще пяти легковых машин, водители которых ожидали возможности проехать после первой аварии", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
В результате ДТП погиб водитель грузовика, также получила травмы женщина-водитель одной из легковушек и двое пассажиров-детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты проверки, проводимой сотрудниками Госавтоинспекции", - заключили в надзорном органе.
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