Последствия массового ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье

Последствия массового ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье

В Подмосковье произошло массовое ДТП, погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе М-9 "Балтия" в районе деревни Давыдковское в округе Истра произошло ДТП с участием двух грузовиков и пяти легковых автомобилей.

В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков, также пострадали женщина и двое детей.

Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два грузовика и пять легковушек столкнулись на трассе М-9 "Балтия" в подмосковном округе Истра, погиб водитель одного из грузовиков, женщина и двое детей пострадали, сообщает прокуратура Московской области.

Отмечается, что в понедельник на 59-м километре трассы М‑9 "Балтия" в районе деревни Давыдковское в округе Истра произошло ДТП.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля столкнулся с другим грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Спустя некоторое время произошло столкновение еще пяти легковых машин, водители которых ожидали возможности проехать после первой аварии", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

В результате ДТП погиб водитель грузовика, также получила травмы женщина-водитель одной из легковушек и двое пассажиров-детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.