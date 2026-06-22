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Красный Лиман практически потерян для ВСУ, заявил пленный - РИА Новости, 22.06.2026
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06:20 22.06.2026
Красный Лиман практически потерян для ВСУ, заявил пленный

Пленный Контробай: Красный Лиман практически потерян для ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Контробай Юрий сообщил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ.
  • По словам Контробая, украинские военнослужащие могут полагаться только на себя, так как украинское командование усугубляет положение ВСУ в Красном Лимане.
  • Красный Лиман является одним из крупных логистических центров ВСУ, и его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Контробай Юрий рассказал, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ, а украинские военнослужащие могут надеяться только на себя, так как их командование делает только хуже.
Видео беседы с пленным из Красного Лимана есть в распоряжении РИА Новости.
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"Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем. Если кто-то попал на Красный Лиман, то выбраться оттуда практически нереально… Я все это видел сам… Очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают", - рассказал Контробай.
По его словам, украинские военнослужащие могут полагаться только на себя, чтобы выжить, так как украинское командование только усугубляет положение ВСУ в Красном Лимане. Он подчеркнул, что обстановка на земле и в небе полностью контролируется российскими военными.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР и является одним из крупных логистических центров ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. В пятницу в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" берут последние силы противника в городе в огневой мешок.
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