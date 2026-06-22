Красный Лиман практически потерян для ВСУ, заявил пленный

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Контробай Юрий рассказал, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ, а украинские военнослужащие могут надеяться только на себя, так как их командование делает только хуже.