В Петербурге возложили венки и цветы в День памяти и скорби

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в понедельник состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина", посвященная Дню памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.

Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.

В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.

В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.

Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.

В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.

В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.

В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.