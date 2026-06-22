Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочие встречи и внутренние совещания.
- Публичных мероприятий у президента в этот день не запланировано.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочие встречи и внутренние совещания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет обычная работа, достаточно такая напряженная, сплошные рабочие встречи и внутренние совещания", - сказал Песков журналистам.