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Путин в понедельник проведет рабочие встречи и внутренние совещания - РИА Новости, 22.06.2026
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13:39 22.06.2026
Путин в понедельник проведет рабочие встречи и внутренние совещания

Песков: Путин в понедельник проведет рабочие встречи и внутренние совещания

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочие встречи и внутренние совещания.
  • Публичных мероприятий у президента в этот день не запланировано.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочие встречи и внутренние совещания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет обычная работа, достаточно такая напряженная, сплошные рабочие встречи и внутренние совещания", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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