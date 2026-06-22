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СМИ: процесс перехода власти к сопернику Стармера займет минимум месяц - РИА Новости, 22.06.2026
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02:39 22.06.2026
СМИ: процесс перехода власти к сопернику Стармера займет минимум месяц

Telegraph: процесс перехода власти к сопернику Стармера займет минимум месяц

© AP Photo / Peter NichollsКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Peter Nicholls
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Передача власти от британского премьера Кира Стармера к экс-мэру Манчестера Энди Бернхэму может занять не менее месяца.
  • Соратники Бернхэма опасаются, что он может быть не готов возглавить британское правительство.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере один месяц уйдет на возможную передачу власти от британского премьера Кира Стармера к его ключевому оппоненту, экс-мэру Манчестера Энди Бернхэму, пишет газета Telegraph со ссылкой на соратников Бернхэма.
"Бывший мэр Манчестера желает, чтобы переходный период продлился как минимум месяц или даже до сентября, для подготовки программы и формирования команды", - говорится в сообщении издания.
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Сподвижники Бернхэма, согласно Telegraph, опасаются, что он может быть не готов возглавить британское правительство, поскольку большую часть последнего десятилетия политик посвятил решению проблем на муниципальном уровне.
"Он хочет затянуть процесс, идея сейчас определенно в этом", - заявил изданию один из соратников Бернхэма.
В субботу газета со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл в воскресенье опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
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