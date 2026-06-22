СМИ: процесс перехода власти к сопернику Стармера займет минимум месяц

Сподвижники Бернхэма, согласно Telegraph, опасаются, что он может быть не готов возглавить британское правительство, поскольку большую часть последнего десятилетия политик посвятил решению проблем на муниципальном уровне.

"Он хочет затянуть процесс, идея сейчас определенно в этом", - заявил изданию один из соратников Бернхэма.

Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.