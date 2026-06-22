Переговоры по Ливану и Израилю ведутся постоянно, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию конфликта между Ливаном и Израилем ведутся на постоянной основе.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

Первым пунктом меморандума является прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта между Ливаном и Израилем ведутся на постоянной основе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.

"Мы хотим, чтобы была обеспечена безопасность Израиля, как и защищен суверенитет Ливана. И это постоянный диалог", – сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.

Он подчеркнул, что достижение урегулирования потребует серьезной работы, включая координацию с ливанскими вооруженными силами.

"Для достижения защиты территориальной целостности и суверенитета Ливана, а также безопасности Израиля… потребуется координация действий с ливанскими вооруженными силами, а также влияние Ирана на "Хезболлах", – отметил Вэнс.