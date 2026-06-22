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Переговоры по Ливану и Израилю ведутся постоянно, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2026
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17:21 22.06.2026
Переговоры по Ливану и Израилю ведутся постоянно, заявил Вэнс

Вэнс: переговоры по урегулированию конфликта Израиля и Ливана идут постоянно

© REUTERS / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию конфликта между Ливаном и Израилем ведутся на постоянной основе.
  • Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
  • Первым пунктом меморандума является прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта между Ливаном и Израилем ведутся на постоянной основе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.
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"Мы хотим, чтобы была обеспечена безопасность Израиля, как и защищен суверенитет Ливана. И это постоянный диалог", – сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
Он подчеркнул, что достижение урегулирования потребует серьезной работы, включая координацию с ливанскими вооруженными силами.
"Для достижения защиты территориальной целостности и суверенитета Ливана, а также безопасности Израиля… потребуется координация действий с ливанскими вооруженными силами, а также влияние Ирана на "Хезболлах", – отметил Вэнс.
Агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника ранее сообщало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 19 июня. В тот же день ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана, а 21 июня начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
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В миреЛиванИзраильИранХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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