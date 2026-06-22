Багаи: переговоры Ирана и США не прекращались, несмотря на угрозы Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бюргенштоке прошли технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара.

Тегеран объявил о нежелании участвовать в четырехсторонней встрече из-за опубликованных угроз Дональда Трампа, но обмен посланиями продолжился через посредников, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Переговоры Тегерана и Вашингтона не прекращались несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье прошли технические переговоры Ирана США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Во время переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить "создавать проблемы".

"Примерно в 16.30 (16.00 мск - ред.) во время короткого перерыва в переговорах для проведения консультаций в СМИ были опубликованы угрозы президента США, что привело к тому, что иранская делегация объявила, что не будет участвовать в четырехсторонней встрече (Иран-США-Катар-Пакистан - ред.). Однако обмен посланиями продолжился через посредников", - сообщил Багаи агентству IRNA

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что представители Ирана не покидали площадку переговоров в Швейцарии, вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг.

Стороны по итогам переговорах объявили о прогрессе, Катар и Пакистан заявили, что созданный на переговорах в Швейцарии Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению соглашения между США и Ираном в течение 60 дней, Тегеран и Вашингтон продолжат технические консультации.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.