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Багаи: переговоры Ирана и США не прекращались, несмотря на угрозы Трампа - РИА Новости, 22.06.2026
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17:06 22.06.2026
Багаи: переговоры Ирана и США не прекращались, несмотря на угрозы Трампа

Багаи: переговоры Ирана с США в Швейцарии не прерывались из-за угроз Трампа

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бюргенштоке прошли технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара.
  • Тегеран объявил о нежелании участвовать в четырехсторонней встрече из-за опубликованных угроз Дональда Трампа, но обмен посланиями продолжился через посредников, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Переговоры Тегерана и Вашингтона не прекращались несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье прошли технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Во время переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить "создавать проблемы".
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"Примерно в 16.30 (16.00 мск - ред.) во время короткого перерыва в переговорах для проведения консультаций в СМИ были опубликованы угрозы президента США, что привело к тому, что иранская делегация объявила, что не будет участвовать в четырехсторонней встрече (Иран-США-Катар-Пакистан - ред.). Однако обмен посланиями продолжился через посредников", - сообщил Багаи агентству IRNA.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что представители Ирана не покидали площадку переговоров в Швейцарии, вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг.
Стороны по итогам переговорах объявили о прогрессе, Катар и Пакистан заявили, что созданный на переговорах в Швейцарии Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению соглашения между США и Ираном в течение 60 дней, Тегеран и Вашингтон продолжат технические консультации.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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