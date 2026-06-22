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Премьер Пакистана назвал переговоры США и Ирана успешными - РИА Новости, 22.06.2026
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12:51 22.06.2026 (обновлено: 13:57 22.06.2026)
Премьер Пакистана назвал переговоры США и Ирана успешными

Шариф: Иран и США успешно завершили первую встречу в Женеве

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии была успешной, заявил премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф.
  • Стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней.
  • Также они договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии была успешной, заявил премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф.
«
"Переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и принесли обнадеживающий результат", — написал он в соцсети X.
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По его словам, стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней. Также они договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.
Первый раунд технических переговоров Вашингтона и Тегерана закончился минувшей ночью. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя их итоги, заявил, что благодаря усилиям посредников — Пакистана и Катара — удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.
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Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В субботу военное командование ИРИ вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили Штаты в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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