Премьер Пакистана назвал переговоры США и Ирана успешными

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии была успешной, заявил премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф.

Стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней.

Также они договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии была успешной, заявил премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф.

« "Переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и принесли обнадеживающий результат", — написал он в соцсети X

По его словам, стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней. Также они договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.

ИРИ Аббас Аракчи, Первый раунд технических переговоров Вашингтона и Тегерана закончился минувшей ночью. Глава МИДАббас Аракчи, комментируя их итоги , заявил, что благодаря усилиям посредников — Пакистана и Катара — удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.

Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.