Премьер Пакистана назвал переговоры США и Ирана успешными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии была успешной, заявил премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф.
- Стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней.
- Также они договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии была успешной, заявил премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф.
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"Переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и принесли обнадеживающий результат", — написал он в соцсети X.
По его словам, стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней. Также они договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.
Первый раунд технических переговоров Вашингтона и Тегерана закончился минувшей ночью. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя их итоги, заявил, что благодаря усилиям посредников — Пакистана и Катара — удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.
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Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В субботу военное командование ИРИ вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили Штаты в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.