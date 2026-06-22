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Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров США и Ирана - РИА Новости, 22.06.2026
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11:09 22.06.2026 (обновлено: 11:25 22.06.2026)
Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров США и Ирана

Белый дом опроверг сообщения о том, что переговоры с Ираном сорвались

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сообщения о том, что переговоры США и Ирана якобы были сорваны и что Тегеран требует извинений за заявления Дональда Трампа о возможных новых ударах по республике, не соответствуют действительности, утверждает пресс-пул Белого дома.
  • Несмотря на угрозы Трампа, переговоры продолжаются, и обсуждаются вопросы ядерной программы Тегерана, судоходства в Ормузском проливе и механизма по установлению режима прекращения огня в южном Ливане.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Сообщения о том, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана якобы были сорваны и что Тегеран требует извинений за заявления президента США Дональда Трампа о возможных новых ударах по республике, не соответствуют действительности, утверждает пресс-пул Белого дома.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье прошли технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. На фоне встреч Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить "создавать проблемы". Позднее СМИ сообщали, что иранская переговорная команда покинула переговоры из-за слов Трампа и не намерена возвращаться к обсуждениям, пока американский президент не принесет извинения.
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
США и Иран продолжат техпереговоры до конца недели
Вчера, 04:43
"Вопреки распространенной ложной информации, иранцы все еще здесь (в Швейцарии - ред.), и переговоры продолжаются", - цитирует пул заявление неназванного американского чиновника, сделанное во время переговоров.
Чиновник отметил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы ядерной программы Тегерана, судоходства в Ормузском проливе и механизма по установлению режима прекращения огня в южном Ливане.
"Состоялись активные обсуждения по всем элементам ядерной сделки. Мы планируем продолжить проработку каждого из этих вопросов и использовать результаты обсуждений в качестве отправной точки для продолжения технических переговоров в будущем", - приводит пул слова чиновника.
В понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии. Он отметил, что делегация, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, провела 18-часовые консультации.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии, а технические группы продолжат работу для выполнения меморандума о взаимопонимании, детали обнародуют Катар и Пакистан.
Президент Дональд Трамп выступает на базе Эндрюс, штат Мэриленд. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Трамп надеется, что не придется возобновлять военные действия против Ирана
19 июня, 22:55
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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