Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Сообщения о том, что переговоры США и Ирана якобы были сорваны и что Тегеран требует извинений за заявления Дональда Трампа о возможных новых ударах по республике, не соответствуют действительности, утверждает пресс-пул Белого дома.

Несмотря на угрозы Трампа, переговоры продолжаются, и обсуждаются вопросы ядерной программы Тегерана, судоходства в Ормузском проливе и механизма по установлению режима прекращения огня в южном Ливане.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Сообщения о том, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана якобы были сорваны и что Тегеран требует извинений за заявления президента США Дональда Трампа о возможных новых ударах по республике, не соответствуют действительности, утверждает пресс-пул Белого дома.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье прошли технические переговоры Ирана США при участии стран-посредников - Пакистана Катара . На фоне встреч Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить "создавать проблемы". Позднее СМИ сообщали, что иранская переговорная команда покинула переговоры из-за слов Трампа и не намерена возвращаться к обсуждениям, пока американский президент не принесет извинения.

"Вопреки распространенной ложной информации, иранцы все еще здесь (в Швейцарии - ред.), и переговоры продолжаются", - цитирует пул заявление неназванного американского чиновника, сделанное во время переговоров.

Чиновник отметил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы ядерной программы Тегерана , судоходства в Ормузском проливе и механизма по установлению режима прекращения огня в южном Ливане.

"Состоялись активные обсуждения по всем элементам ядерной сделки. Мы планируем продолжить проработку каждого из этих вопросов и использовать результаты обсуждений в качестве отправной точки для продолжения технических переговоров в будущем", - приводит пул слова чиновника.

В понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии. Он отметил, что делегация, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом , провела 18-часовые консультации.