Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские страны хотят вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана, пишет Politico.

ЕС фактически отстранили от участия в мирном процессе, однако в Брюсселе хотят исправить ситуацию.

В то же время возможности блока остаются ограниченными: Израиль фактически прекратил контакты с Каллас после ее резких высказываний в адрес Тель-Авива.

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Европейские страны хотят вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана, сообщило Politico.

« "Лидеры ЕС видят возможность для Брюсселя сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров", — пишет издание со ссылкой на местных чиновников.

По данным Politico, глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу отправится в Оман на встречу с представителями Лиги арабских государств после сообщений посредников о прогрессе в контактах между США и Ираном.

Журналисты напомнили, что ранее ЕС фактически отстранили от участия в переговорах, однако в Брюсселе хотят исправить ситуацию. В качестве одного из аргументов чиновники называют опыт участия в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году.

"Для начала процесса необходим дипломатический прорыв, но когда это произойдет, у Европейской службы внешних связей есть уникальный опыт, который дополняет работу МАГАТЭ ", — заявил собеседник издания.

Как пишет Politico, Брюссель рассчитывает сыграть роль в вопросах контроля за выполнением договоренностей, учитывая, что штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. В то же время возможности ЕС остаются ограниченными: Израиль фактически прекратил контакты с Каллас после ее резких высказываний в адрес Тель-Авива.

« "У нас есть соглашение об ассоциации с этой страной, а теперь они не хотят взаимодействовать с ней", — пожаловался один из дипломатов.

Минувшей ночью в Швейцарии закончился первый раунд технических переговоров США и Ирана. Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней.

Кроме того, стороны согласовали линию связи для того, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в контексте безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

ИРИ Аббас Аракчи, Глава МИДАббас Аракчи, комментируя итоги встречи , заявил, что благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.

Как отмечал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.

Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.