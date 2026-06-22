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СМИ: ЕС хочет вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2026
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09:31 22.06.2026 (обновлено: 10:04 22.06.2026)
СМИ: ЕС хочет вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана

Politico: ЕС хочет вернуться за стол переговоров по ядерной программе ИРИ

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны хотят вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана, пишет Politico.
  • ЕС фактически отстранили от участия в мирном процессе, однако в Брюсселе хотят исправить ситуацию.
  • В то же время возможности блока остаются ограниченными: Израиль фактически прекратил контакты с Каллас после ее резких высказываний в адрес Тель-Авива.
БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Европейские страны хотят вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана, сообщило Politico.
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"Лидеры ЕС видят возможность для Брюсселя сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров", — пишет издание со ссылкой на местных чиновников.

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По данным Politico, глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу отправится в Оман на встречу с представителями Лиги арабских государств после сообщений посредников о прогрессе в контактах между США и Ираном.
Журналисты напомнили, что ранее ЕС фактически отстранили от участия в переговорах, однако в Брюсселе хотят исправить ситуацию. В качестве одного из аргументов чиновники называют опыт участия в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году.
"Для начала процесса необходим дипломатический прорыв, но когда это произойдет, у Европейской службы внешних связей есть уникальный опыт, который дополняет работу МАГАТЭ", — заявил собеседник издания.
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Как пишет Politico, Брюссель рассчитывает сыграть роль в вопросах контроля за выполнением договоренностей, учитывая, что штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. В то же время возможности ЕС остаются ограниченными: Израиль фактически прекратил контакты с Каллас после ее резких высказываний в адрес Тель-Авива.
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"У нас есть соглашение об ассоциации с этой страной, а теперь они не хотят взаимодействовать с ней", — пожаловался один из дипломатов.
Минувшей ночью в Швейцарии закончился первый раунд технических переговоров США и Ирана. Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней.
Кроме того, стороны согласовали линию связи для того, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в контексте безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя итоги встречи, заявил, что благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.
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Как отмечал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В субботу военное командование Ирана вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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