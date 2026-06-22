Источник: Турция готова принять переговоры по Украине в любом формате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция готова предоставить площадку и организовать переговоры по урегулированию украинского конфликта в любом согласованном формате.
- Россия заявляла о готовности искать переговорное решение украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые на саммите на Аляске.
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что украинское урегулирование будет стоять на месте без вывода Киевом ВСУ из Донбасса.
АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Турция сохраняет готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта и готова организовать встречу в любом формате, который согласуют и сочтут приемлемым стороны, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Турция готова к организации переговоров по Украине в любом формате, который пожелают стороны", - сказал собеседник агентства.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и рано или поздно все равно это сделает.