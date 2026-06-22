Источник: Турция готова принять переговоры по Украине в любом формате

АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Турция сохраняет готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта и готова организовать встречу в любом формате, который согласуют и сочтут приемлемым стороны, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.