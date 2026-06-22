Посредники объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана.
- Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней.
- Благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов и запустить план восстановления исламской республики.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Швейцарии закончился первый раунд переговоров США и Ирана, говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана.
"В Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, а также двух посреднических сторон — Государства Катар и Исламской Республики Пакистан", — указано в нем.
Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней. Они условились создать комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, а также ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.
Кроме того, стороны согласовали линию связи для того, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в контексте безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца недели.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя итоги встречи, заявил, что благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.
В Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Тегерана и Вашингтона. Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения встречи после угроз со стороны Дональда Трампа. Press TV также передавал аналогичную информацию.
До этого появились сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
Как отмечал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В субботу военное командование Ирана вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.