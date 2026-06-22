Посредники объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана.

Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней.

Благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов и запустить план восстановления исламской республики.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Швейцарии закончился первый раунд переговоров США и Ирана, говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана.

"В Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, а также двух посреднических сторон — Государства Катар и Исламской Республики Пакистан", — указано в нем.

Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней. Они условились создать комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, а также ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.

Кроме того, стороны согласовали линию связи для того, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в контексте безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца недели.

ИРИ Аббас Аракчи, Глава МИДАббас Аракчи, комментируя итоги встречи , заявил, что благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.

В Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Тегерана и Вашингтона. Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения встречи после угроз со стороны Дональда Трампа. Press TV также передавал аналогичную информацию.

До этого появились сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.

Как отмечал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.

Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.