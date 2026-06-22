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Посредники объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана - РИА Новости, 22.06.2026
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04:28 22.06.2026 (обновлено: 08:45 22.06.2026)
Посредники объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

Катар и Пакистан объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

© REUTERS / URS FLUEELERЗал заседаний, где прошли переговоры делегаций США и Ирана
Зал заседаний, где прошли переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Зал заседаний, где прошли переговоры делегаций США и Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана.
  • Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней.
  • Благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов и запустить план восстановления исламской республики.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Швейцарии закончился первый раунд переговоров США и Ирана, говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана.
"В Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, а также двух посреднических сторон — Государства Катар и Исламской Республики Пакистан", — указано в нем.
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Участники встречи согласовали дорожную карту по достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней. Они условились создать комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, а также ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.
Кроме того, стороны согласовали линию связи для того, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в контексте безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца недели.
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Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя итоги встречи, заявил, что благодаря усилиям посредников удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.
В Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Тегерана и Вашингтона. Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения встречи после угроз со стороны Дональда Трампа. Press TV также передавал аналогичную информацию.
До этого появились сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
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Как отмечал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В субботу военное командование Ирана вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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В миреКатарПакистанСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
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