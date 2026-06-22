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Источник: предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет - РИА Новости, 22.06.2026
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00:50 22.06.2026
Источник: предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет

РИА Новости: предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к проведению переговоров между Россией и Украиной, хотя предпосылок для их возобновления пока не просматривается.
  • Глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.
  • Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них.
АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока не просматривается, однако Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к их проведению, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.
"На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается", - сказал собеседник агентства.
Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Турция хочет быть полезной в переговорах по Украине, заявил Лавров
18 июня, 21:05
 
В миреТурцияУкраинаРоссияЮрий УшаковХакан ФиданВладимир Путин
 
 
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