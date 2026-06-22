Источник: предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет

АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока не просматривается, однако Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к их проведению, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.