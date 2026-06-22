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Раскрыто, где средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей - РИА Новости, 22.06.2026
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00:57 22.06.2026
Раскрыто, где средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в мае 2026 года отмечен в 13 регионах РФ.
  • Среди этих регионов — Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия.
  • Самый высокий средний размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе — 44 069 рублей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в мае 2026 года среди неработающих граждан отмечен в 13 регионах РФ, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, соответствующий размер средней пенсии отмечен в Хабаровском крае (30 229 рублей), Карелии (31 786 рублей), Архангельской области (32 654 рубля), Республике Коми (33 011 рублей) и Якутии (34 640 рублей).
Кроме того, средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди неработающих граждан отмечен в Сахалинской области (35 118 рублей), Мурманской области (35 655 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (38 112 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (38 463 рубля), Магаданской области (39 242 рубля), Камчатском крае (39 444 рубля), Ненецком автономном округе (40 082 рубля) и Чукотском автономном округе (44 069 рублей).
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Назван регион с самой высокой средней пенсией в мае
20 июня, 01:50
 
ОбществоХабаровский крайРеспублика КарелияАрхангельская область
 
 
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