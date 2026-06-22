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Российские дипломаты в Дании возложили венок к памятнику "Русский монумент" - РИА Новости, 22.06.2026
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18:24 22.06.2026
Российские дипломаты в Дании возложили венок к памятнику "Русский монумент"

Барбин и Греков возложили венок к памятнику "Русский монумент"

© Фото : посольство России в Королевстве ДанияЦеремония возложения венка и цветов к памятнику "Русский монумент" в Копенгагене, Дания
Церемония возложения венка и цветов к памятнику Русский монумент в Копенгагене, Дания - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : посольство России в Королевстве Дания
Церемония возложения венка и цветов к памятнику "Русский монумент" в Копенгагене, Дания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Копенгагене Владимир Барбин и военный атташе Владимир Греков возложили венок к памятнику «Русский монумент» в День памяти и скорби.
  • Памятник «Русский монумент» символизирует братскую могилу советских военнослужащих и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны в Дании.
  • Сотрудники дипмиссии почтили память героя Великой Отечественной войны Семена Штипельмана.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин и военный атташе Владимир Греков в День памяти и скорби возложили венок к памятнику "Русский монумент", сообщили в российской дипмиссии.
"Двадцать второго июня по случаю 85-годовщины начала Великой Отечественной войны на кладбище "Биспебьерг" в Копенгагене состоялась церемония возложения венка и цветов к памятнику "Русский монумент", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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По словам дипломатов, в мероприятии приняли участие посол России в Дании Барбин, военный атташе Греков и советник-посланник Иван Федосеев.
В посольстве отметили, что памятник-мемориал "Русский монумент", установленный в 1990 году, символизирует братскую могилу советских военнослужащих и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны в Дании.
"Под сводом арки, изготовленной из камня, закреплен простреленный колокол. У подножья монумента установлена бронзовая плита с надписью на русском и датском языках: "Советским гражданам, погибшим в годы Второй мировой войны в Дании", - рассказали дипломаты.
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Сотрудники дипмиссии также почтили память героя Великой Отечественной войны Семена Штипельмана, участника обороны Ленинграда и Кавказа.
Как рассказали в посольстве, за личную храбрость и мужество в боях с немецкими захватчиками Штипельман был награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени, орденом "Красной Звезды", многочисленными медалями.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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В миреДанияРоссияКопенгагенВладимир БарбинДень памяти и скорби
 
 
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