В Пекине почтили память советских воинов, павших в годы ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пекине на территории Российского культурного центра состоялся памятный концерт «85 лет памяти», приуроченный ко Дню начала Великой Отечественной войны.

Во время концерта прозвучали песни времен Великой Отечественной войны, а также прошла акция «Свеча памяти».

Исполнительный директор РКЦ в Пекине Александр Гуптор заявил, что сегодня предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, и подчеркнул, что Москва и Пекин не могут с этим мириться.

ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Жители китайской столицы почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, концертом и акцией "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник на территории Российского культурного центра в Пекине состоялся памятный концерт "85 лет памяти", приуроченный ко Дню начала Великой Отечественной войны - Дню памяти и скорби.

Жители Пекина почтили память павших минутой молчания, а также концертом, длившимся более часа, на котором прозвучали песни времен Великой Отечественной. Китайский ансамбль, в частности, исполнил песню "Священная война" на двух языках. В рамках мероприятия также состоялась акция "Свеча памяти", участники мероприятия "зажгли" электрические свечи под отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием".

Многие из китайских гостей пришли на мероприятие с георгиевскими ленточками, прикрепленными к одежде.

Исполнительный директор РКЦ в Пекине Александр Гуптор, выступая с речью, заявил, что сегодня предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, подчеркнув, что Москва и Пекин "не могут и не имеют права с этим мириться".