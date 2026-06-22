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В Пекине почтили память советских воинов, павших в годы ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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16:17 22.06.2026 (обновлено: 16:33 22.06.2026)
В Пекине почтили память советских воинов, павших в годы ВОВ

РИА Новости: жители Пекина почтили память советских воинов, павших в годы ВОВ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пекине на территории Российского культурного центра состоялся памятный концерт «85 лет памяти», приуроченный ко Дню начала Великой Отечественной войны.
  • Во время концерта прозвучали песни времен Великой Отечественной войны, а также прошла акция «Свеча памяти».
  • Исполнительный директор РКЦ в Пекине Александр Гуптор заявил, что сегодня предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, и подчеркнул, что Москва и Пекин не могут с этим мириться.
ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Жители китайской столицы почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, концертом и акцией "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник на территории Российского культурного центра в Пекине состоялся памятный концерт "85 лет памяти", приуроченный ко Дню начала Великой Отечественной войны - Дню памяти и скорби.
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Жители Пекина почтили память павших минутой молчания, а также концертом, длившимся более часа, на котором прозвучали песни времен Великой Отечественной. Китайский ансамбль, в частности, исполнил песню "Священная война" на двух языках. В рамках мероприятия также состоялась акция "Свеча памяти", участники мероприятия "зажгли" электрические свечи под отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием".
Многие из китайских гостей пришли на мероприятие с георгиевскими ленточками, прикрепленными к одежде.
Исполнительный директор РКЦ в Пекине Александр Гуптор, выступая с речью, заявил, что сегодня предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, подчеркнув, что Москва и Пекин "не могут и не имеют права с этим мириться".
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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