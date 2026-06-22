В Софии почтили память павших советских воинов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские дипломаты, руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана, а также болгарские общественники и российские соотечественники почтили память павших советских воинов в Софии, сообщили в российской дипмиссии.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.