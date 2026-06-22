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В Софии почтили память павших советских воинов - РИА Новости, 22.06.2026
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15:32 22.06.2026
В Софии почтили память павших советских воинов

В Софии российские дипломаты почтили память советских воинов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии
Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Софии прошла панихида и церемония возложения цветов по случаю Дня памяти и скорби у братской могилы советских солдат.
  • В памятной церемонии приняли участие российские дипломаты, руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана, представители посольств Вьетнама и КНДР, а также болгарские общественники и российские соотечественники.
  • Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова подчеркнула особое значение памяти о борьбе с нацизмом для народов России и Болгарии.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские дипломаты, руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана, а также болгарские общественники и российские соотечественники почтили память павших советских воинов в Софии, сообщили в российской дипмиссии.
"У братской могилы советских солдат в Софии состоялась панихида и церемония возложения цветов по случаю Дня памяти и скорби", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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По словам посольства, в памятной церемонии также приняли участие приняли руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана, представители посольств Вьетнама и КНДР, настоятель и прихожане подворья Русской православной церкви в Софии, болгарские общественники и российские соотечественники.
"Для народов России и Болгарии память о борьбе с нацизмом имеет особое значение. Наши народы по-разному прошли через суровые испытания Второй мировой войны, но оказались на стороне тех, кто боролся против человеконенавистнической идеологии, за свободу, достоинство и право народов жить в мире", - приводятся слова посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой в сообщении.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Вчера, 09:33
 
В миреСофия (город)РоссияБелоруссияЭлеонора МитрофановаРусская православная церковьДень памяти и скорби
 
 
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