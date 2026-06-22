В Софии почтили память павших советских воинов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Софии прошла панихида и церемония возложения цветов по случаю Дня памяти и скорби у братской могилы советских солдат.
- В памятной церемонии приняли участие российские дипломаты, руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана, представители посольств Вьетнама и КНДР, а также болгарские общественники и российские соотечественники.
- Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова подчеркнула особое значение памяти о борьбе с нацизмом для народов России и Болгарии.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские дипломаты, руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана, а также болгарские общественники и российские соотечественники почтили память павших советских воинов в Софии, сообщили в российской дипмиссии.
"У братской могилы советских солдат в Софии состоялась панихида и церемония возложения цветов по случаю Дня памяти и скорби", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
По словам посольства, в памятной церемонии также приняли участие приняли руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана, представители посольств Вьетнама и КНДР, настоятель и прихожане подворья Русской православной церкви в Софии, болгарские общественники и российские соотечественники.
"Для народов России и Болгарии память о борьбе с нацизмом имеет особое значение. Наши народы по-разному прошли через суровые испытания Второй мировой войны, но оказались на стороне тех, кто боролся против человеконенавистнической идеологии, за свободу, достоинство и право народов жить в мире", - приводятся слова посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой в сообщении.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.