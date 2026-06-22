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В Тбилиси почтили память погибших в ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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14:48 22.06.2026 (обновлено: 15:00 22.06.2026)
В Тбилиси почтили память погибших в ВОВ

Российские и белорусские дипломаты почтили память погибших в ВОВ в Тбилиси

© Фото : Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии/TelegramСотрудники секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии во время церемонии возложения цветов у обелиска Воинской Славы на Кукийском кладбище в Тбилиси
Сотрудники секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии во время церемонии возложения цветов у обелиска Воинской Славы на Кукийском кладбище в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии/Telegram
Сотрудники секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии во время церемонии возложения цветов у обелиска Воинской Славы на Кукийском кладбище в Тбилиси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии вместе с представителями посольства Белоруссии в Тбилиси возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
  • Церемонии прошли на Кукийском и Петропавловском кладбищах в Тбилиси в 85-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР.
  • Участники церемонии склонили головы в минуте молчания в память о воинах, погибших в борьбе с нацизмом.
ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии вместе с представителями посольства Белоруссии в Тбилиси возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войны на мемориалах в грузинской столице, сообщает пресс-служба секции.
"Ранним утром в 85-ю годовщину вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР представители Секции интересов Российской Федерации почтили память павших на полях сражений у обелиска Воинской Славы на Кукийском кладбище в Тбилиси. Склонив головы в вечном долгу перед теми, кто, не щадя собственных жизней, приближал Великую Победу, дипломаты возложили цветы и зажгли свечи. В память о воинах, погибших в борьбе с нацизмом, на Петропавловском кладбище грузинской столицы прошла совместная российско-белорусская церемония", – говорится в сообщении пресс-службы.
Глава секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов и временная поверенная в делах Белоруссии в Грузии Ирина Зубко вместе с сотрудниками дипмиссий, российскими соотечественниками и жителями республики возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.
Двадцать второго июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня – День памяти и скорби.
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