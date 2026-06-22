В Тбилиси почтили память погибших в ВОВ

ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии вместе с представителями посольства Белоруссии в Тбилиси возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войны на мемориалах в грузинской столице, сообщает пресс-служба секции.