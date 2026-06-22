В столице Сербии почтили память воинов-освободителей в День памяти и скорби

"Конечно, сегодня эта дата имеет более широкое международное значение. Для Сербии важно, и прежде всего, хотел бы поблагодарить всех, за то, что здесь чтут и поддерживают память об этой дате, что касается руководства, а прежде всего народ, обычные люди, которые знают и уважают. К нам поступило много обращений и соболезнований в связи с нынешней датой", - сказал посол России собравшимся.