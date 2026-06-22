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В столице Сербии почтили память воинов-освободителей в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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13:25 22.06.2026
В столице Сербии почтили память воинов-освободителей в День памяти и скорби

Посольство России в Сербии почтило память воинов в День памяти и скорби

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство посольств России, Казахстана и Белоруссии в Сербии почтили память воинов-освободителей на День памяти и скорби.
  • Церемония прошла у мемориального комплекса «Освободителям Белграда» с участием почетного караула армии Сербии.
  • Посол России выразил благодарность за сохранение памяти об этой дате в Сербии.
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Руководство посольства России, Казахстана в Белоруссии в Сербии почтили память воинов-освободителей на День памяти и скорби - 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония с участием посла РФ Александра Боцан-Харченко, посла Казахстана Мади Атамкулов и временного поверенного в делах посольства Белоруссии Александр Саковича, а также юношеской сборной России по регби состоялась в понедельник у мемориального комплекса "Освободителям Белграда". Был построен почетный караул армии Сербии.
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"Конечно, сегодня эта дата имеет более широкое международное значение. Для Сербии важно, и прежде всего, хотел бы поблагодарить всех, за то, что здесь чтут и поддерживают память об этой дате, что касается руководства, а прежде всего народ, обычные люди, которые знают и уважают. К нам поступило много обращений и соболезнований в связи с нынешней датой", - сказал посол России собравшимся.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
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