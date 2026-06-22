В Кишиневе почтили память героев Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ На мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма.

Посол России в Молдавии Олег Озеров и представители дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана возложили цветы к Вечному огню.

На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов «Из безвестности в бессмертие», посвященная историям солдат и офицеров Красной армии.

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. На мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе прошла церемония в честь советских воинов, освободивших Молдавию от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.

В республике 22 июня отмечается День памяти и скорби в годовщину начала Великой Отечественной войны. Рано утром на кишиневском мемориальном комплексе "Вечность" прошла акция "Свеча памяти", участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне борьбы с нацизмом. Также на мемориале прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.

Молдавии Казахстана. В мероприятии приняли участие общественные деятели, депутаты от оппозиционных партий ". К Вечному огню возложили цветы посол России Олег Озеров и представители дипмиссий России, Белоруссии

На митинге, состоявшемся у мемориала, присутствующие почтили память миллионов погибших в Великой Отечественной войне и освободителей Молдавии.

Участники памятного мероприятия выступили с обращениями, призывая помнить о подвигах героев.

"Для России этот день очень много значит, потому что в каждой семье есть люди погибшие, пострадавшие, есть люди, которые принимали участие в Великой Отечественной войне - наши деды, прадеды. У меня отец и много родственников воевали. И мы твердо убеждены, что они погибли за правое дело", - отметил посол России в Молдавии Олег Озеров.

Экс-президент страны, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин напомнил, что Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага.

"В этот день мы склоняем головы перед героическим подвигом тех, кто сражался за нашу родину, за мир и свободу. Жертвы этой войны навсегда останутся в наших сердцах. Наша страна – одна из самых пострадавших республик СССР : война принесла разруху, сотни тысяч человек погибли и были вынуждены покинуть родные дома. Это страшная рана, которую не залечить никогда", – cказал Воронин.

На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов "Из безвестности в бессмертие". Экспозиция посвящена историям солдат и офицеров Красной армии, чьи личности удается установить благодаря многолетней работе поисковиков. У Вечного огня для жителей Кишинева организуют памятную экскурсию, которая завершается показом документального фильма "Молдова в период войны".

Помимо этого, волонтеры благоустраивают воинское кладбище на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе. Участники поискового движения приводят в порядок аллею, выравнивают надгробия на братских могилах и убирают территорию после сильных осадков.

День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов человек. На территории Молдавии, одной из первых принявшей удар фашистских войск, ежегодно проходят акции, посвященные подвигу воинов-освободителей.