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Социолог назвала память о войне основой современной русской идентичности - РИА Новости, 22.06.2026
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00:49 22.06.2026
Социолог назвала память о войне основой современной русской идентичности

Мацкевич: память о войне является основой современной русской идентичности

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкКолонны бойцов движутся на фронт, Москва, 23 июня 1941 года
Колонны бойцов движутся на фронт, Москва, 23 июня 1941 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Колонны бойцов движутся на фронт, Москва, 23 июня 1941 года. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института РАН, заявила, что память о Великой Отечественной войне — основа современной российской идентичности.
  • 22 июня в России отмечается День памяти и скорби, исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
  • Мацкевич подчеркнула важность ритуалов скорби для поддержания памяти о войне и сохранения ее восприятия как общего горя, а не только как исторического события.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Память о Великой Отечественной войне - основа современной российской идентичности, рассказала РИА Новости в День памяти и скорби старший научный сотрудник Социологического института РАН - Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Мария Мацкевич.
В понедельник исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня - День памяти и скорби.
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"Память о войне в целом - основа современной российской идентичности. Подавляющее большинство граждан России по-прежнему помнят 22 июня", - рассказала она.
По словам социолога, в российской истории не так много событий, которые так хорошо знают, хотя чем моложе человек, тем менее его знания точны.
"Двадцать второе июня - не просто историческая дата, это момент, когда привычная жизнь, мирная повседневность были разрушены вторжением жестокой и злой силы, 22 июня – символ того, как хрупок и уязвим наш мир, и память об этой страшной дате возвращает человеческое измерение войны", - добавила она.
Мацкевич подчеркнула, что для поддержания памяти чрезвычайно важны ритуалы – не только радости, но и скорби.
"Они необходимы, чтобы в исторической памяти война не превратилась только в главы учебника истории, а оставалась тем, чем она была - горем, которое коснулось всех", - заключила ученый.
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