Социолог назвала память о войне основой современной русской идентичности

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института РАН, заявила, что память о Великой Отечественной войне — основа современной российской идентичности.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби, исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

Мацкевич подчеркнула важность ритуалов скорби для поддержания памяти о войне и сохранения ее восприятия как общего горя, а не только как исторического события.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Память о Великой Отечественной войне - основа современной российской идентичности, рассказала РИА Новости в День памяти и скорби старший научный сотрудник Социологического института РАН - Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Мария Мацкевич.

В понедельник исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня - День памяти и скорби.

"Память о войне в целом - основа современной российской идентичности. Подавляющее большинство граждан России по-прежнему помнят 22 июня", - рассказала она.

По словам социолога, в российской истории не так много событий, которые так хорошо знают, хотя чем моложе человек, тем менее его знания точны.

"Двадцать второе июня - не просто историческая дата, это момент, когда привычная жизнь, мирная повседневность были разрушены вторжением жестокой и злой силы, 22 июня – символ того, как хрупок и уязвим наш мир, и память об этой страшной дате возвращает человеческое измерение войны", - добавила она.

Мацкевич подчеркнула, что для поддержания памяти чрезвычайно важны ритуалы – не только радости, но и скорби.