Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что жители Молдавии бережно хранят память о Победе в Великой Отечественной войне, несмотря на давление со стороны нынешнего руководства республики.

Около 30 тысяч человек вышли 9 мая на акцию «Бессмертный полк» в Кишиневе.

На территории мемориального комплекса «Вечность» работает выставка фотографий и документов «Из безвестности в бессмертие», а также организуются памятные экскурсии и другие мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Жители Молдавии бережно хранят память о Победе в Великой Отечественной войне, несмотря на давление со стороны нынешнего руководства республики, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров после возложения цветов на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность".

"Около 30 тысяч человек вышли 9 мая на акцию "Бессмертный полк" в Кишиневе , Это само по себе свидетельство того, что люди правильно оценивают события того времени, прекрасно понимают, какую цену пришлось заплатить за Победу, и кто был прав, а кто был не прав в той ситуации", - сказал Озеров

Дипломат подчеркнул, что на левом берегу Днестра (в Приднестровье - ред.) массовость акций еще выше, поскольку там люди не сталкиваются с препятствиями со стороны административного ресурса. Однако и на правом берегу жители Молдавии открыто демонстрируют свое отношение к наследию Победы.

Ранее в понедельник в Кишиневе на мемориале "Вечность" прошла акция "Свеча памяти". В 3:30 ее участники зажгли 1418 свечей - по одной за каждый день борьбы с нацизмом.

На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов "Из безвестности в бессмертие". Экспозиция посвящена историям солдат и офицеров Красной армии, чьи личности удается установить благодаря многолетней работе поисковиков. У Вечного огня для жителей Кишинева организуют памятную экскурсию, которая завершается показом документального фильма "Молдова в период войны".

Помимо этого, волонтеры благоустраивают воинское кладбище на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе. Участники поискового движения приводят в порядок аллею, выравнивают надгробия на братских могилах и убирают территорию после сильных осадков.

День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов человек. На территории Молдавии, одной из первых принявшей удар фашистских войск, ежегодно проходят акции, посвященные подвигу воинов-освободителей.