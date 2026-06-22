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В Молдавии помнят о Победе вопреки давлению властей, заявил посол России - РИА Новости, 22.06.2026
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11:10 22.06.2026 (обновлено: 13:14 22.06.2026)
В Молдавии помнят о Победе вопреки давлению властей, заявил посол России

Озеров: жители Молдавии помнят о Победе вопреки давлению властей

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что жители Молдавии бережно хранят память о Победе в Великой Отечественной войне, несмотря на давление со стороны нынешнего руководства республики.
  • Около 30 тысяч человек вышли 9 мая на акцию «Бессмертный полк» в Кишиневе.
  • На территории мемориального комплекса «Вечность» работает выставка фотографий и документов «Из безвестности в бессмертие», а также организуются памятные экскурсии и другие мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Жители Молдавии бережно хранят память о Победе в Великой Отечественной войне, несмотря на давление со стороны нынешнего руководства республики, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров после возложения цветов на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность".
"Около 30 тысяч человек вышли 9 мая на акцию "Бессмертный полк" в Кишиневе, Это само по себе свидетельство того, что люди правильно оценивают события того времени, прекрасно понимают, какую цену пришлось заплатить за Победу, и кто был прав, а кто был не прав в той ситуации", - сказал Озеров.
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Дипломат подчеркнул, что на левом берегу Днестра (в Приднестровье - ред.) массовость акций еще выше, поскольку там люди не сталкиваются с препятствиями со стороны административного ресурса. Однако и на правом берегу жители Молдавии открыто демонстрируют свое отношение к наследию Победы.
Ранее в понедельник в Кишиневе на мемориале "Вечность" прошла акция "Свеча памяти". В 3:30 ее участники зажгли 1418 свечей - по одной за каждый день борьбы с нацизмом.
На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов "Из безвестности в бессмертие". Экспозиция посвящена историям солдат и офицеров Красной армии, чьи личности удается установить благодаря многолетней работе поисковиков. У Вечного огня для жителей Кишинева организуют памятную экскурсию, которая завершается показом документального фильма "Молдова в период войны".
Помимо этого, волонтеры благоустраивают воинское кладбище на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе. Участники поискового движения приводят в порядок аллею, выравнивают надгробия на братских могилах и убирают территорию после сильных осадков.
День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов человек. На территории Молдавии, одной из первых принявшей удар фашистских войск, ежегодно проходят акции, посвященные подвигу воинов-освободителей.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.️
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