Жена Овечкина сделала красивые кадры из отпуска семьи звезды НХЛ в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анастасия провела время с двумя детьми на фоне турецкого побережья.
- Для фотосессии Анастасия выбрала черное платье с цветами.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жена форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях картинки с турецкого отдыха.
На кадрах видно, как она проводит время вместе с двумя детьми и на фоне турецкого побережья. Анастасия выбрала для фотосессии черное платье с цветами.
На одном из кадров супруга Овечкина обнимает младшего сына, а на другом изображена вместе с обоими детьми. Под публикацией она написала трогательную фразу: "Моя любовь", "И вторая".