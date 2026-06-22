Овечкин не сыграет в товарищеском матче с командой США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин не примет участия в товарищеской хоккейной встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США.
- Матч пройдет 1 июля в Москве.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Александр Овечкин точно не примет участия в товарищеской хоккейной встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США, сообщил РИА Новости представитель хоккеиста Глеб Чистяков.
Матч пройдет 1 июля в Москве.
"Александр точно не сыграет", - сказал Чистяков.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для форварда 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по контракту с клубом "Вашингтон Кэпиталз", за который он выступает с момента дебюта в лиге.