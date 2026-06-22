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Овечкин не сыграет в товарищеском матче с командой США - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей
 
12:42 22.06.2026 (обновлено: 12:57 22.06.2026)
Овечкин не сыграет в товарищеском матче с командой США

Овечкин не примет участия в матче между командами ТПП России и США

© AP Photo / Nick WassАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Nick Wass
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин не примет участия в товарищеской хоккейной встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США.
  • Матч пройдет 1 июля в Москве.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Александр Овечкин точно не примет участия в товарищеской хоккейной встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США, сообщил РИА Новости представитель хоккеиста Глеб Чистяков.
Матч пройдет 1 июля в Москве.
"Александр точно не сыграет", - сказал Чистяков.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для форварда 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по контракту с клубом "Вашингтон Кэпиталз", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
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ХоккейРоссияСШАМоскваАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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