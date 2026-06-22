Фетисов заявил, что Овечкин может быть на отдыхе во время матча с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов выразил надежду на участие Александра Овечкина в товарищеской встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США.
- Матч пройдет 1 июля в Москве.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что будет хорошо, если российский хоккеист Александр Овечкин сможет принять участие в товарищеской встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США.
Матч пройдет 1 июля в Москве. Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для форварда 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по текущему контракту с клубом "Вашингтон Кэпиталз", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
"Я сейчас не знаю, сыграет ли Саша Овечкин в матче между торгово-промышленными палатами России и США. Может быть, он вообще в это время будет не в Москве, а где-нибудь на отдыхе. Но, если Овечкин сможет принять участие в этой игре, будет хорошо для всех", - сказал Фетисов.