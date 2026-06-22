Фетисов заявил, что Овечкин может быть на отдыхе во время матча с США

Фетисов: будет хорошо, если Овечкин сыграет в товарищеском матче с США

© Фото : nhl.com Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : nhl.com Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото