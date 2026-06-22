Комбат рассказал об отступлении ВСУ из Константиновки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ минируют позиции собственных солдат, чтобы они не могли выйти из окружения в Константиновке, рассказал на видео Минобороны РФ комбат 78-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным ДЗ.

"Им просто посылки скидывают в неделю раз. И то они не успевают их забрать. Поэтому все, что выявляется, мы все разбиваем, разносим... Не двигаются, не перемещаются, не могут заводить какие-то там новые резервы, ни огневые, ни разведку", - сказал ДЗ.