Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комбат 78-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным ДЗ сообщил, что боевики ВСУ минируют позиции собственных солдат, чтобы те не могли выйти из окружения в Константиновке.
- По словам комбата, подразделения ВСУ в Константиновке уже месяц находятся в окружении без возможности покинуть свои позиции.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ минируют позиции собственных солдат, чтобы они не могли выйти из окружения в Константиновке, рассказал на видео Минобороны РФ комбат 78-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным ДЗ.
"Есть те или иные препятствия, в основном минируют. Из-за этого бывают в основном проблемы. Куда заходишь, там везде и растяжки, и мины. Причем разного типа и разного вида, можно сказать. Причем минируют даже и своих, чтобы никуда не пошли по факту", - сказал комбат о работе подразделений ВС РФ в Константиновке.
По его словам, боевики ВСУ в Константиновке еще не в курсе своего положения, потому что они уже месяц находятся в окружении без возможности покинуть свои позиции.
"Им просто посылки скидывают в неделю раз. И то они не успевают их забрать. Поэтому все, что выявляется, мы все разбиваем, разносим... Не двигаются, не перемещаются, не могут заводить какие-то там новые резервы, ни огневые, ни разведку", - сказал ДЗ.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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