СМИ: журналистку, критиковавшую Доку за отъезд с ЧМ ради родов, отстранили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка французского телеканала L'Equipe Франс Пьеррон отстранена от эфира из-за высказываний о желании футболиста сборной Бельгии Жереми Доку покинуть расположение команды во время чемпионата мира.
- Пьеррон назвала желание футболиста потенциально пропустить матч сборной на чемпионате мира «отвратительным», заявив, что присутствие отца при родах является «бесполезным».
- После критики в свой адрес Пьеррон принесла извинения за то, что ее слова могли кого-то задеть, а группа L'Equipe выпустила релиз, в котором осудила слова Пьеррон.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Журналистка французского телеканала L'Equipe Франс Пьеррон отстранена от эфира из-за высказываний о желании футболиста сборной Бельгии Жереми Доку покинуть расположение команды во время чемпионата мира из-за родов супруги, сообщает CGTV.
Ранее Доку заявил о намерении присутствовать при рождении своего первого ребенка, роды должны состояться на второй неделе июля. В связи с этим игрок рискует пропустить четвертьфинал турнира в случае выхода сборной Бельгии в эту стадию. Пьеррон назвала желание футболиста потенциально пропустить матч сборной на чемпионате мира "отвратительным", заявив, что присутствие отца при родах является "бесполезным". В воскресенье Доку не вошел в заявку команды на матч второго тура группы G с иранцами (0:0). Как сообщали СМИ, причиной стали проблемы с дыханием у 24-летнего игрока.
Журналистка не будет вести в ближайший понедельник программу L'Equipe de Choc. После критики в свой адрес Пьеррон заявила, что у нее не было намерения преуменьшать значение или роль отцов, а также принесла извинения за то, что ее слова могли кого-то задеть. Также в воскресенье группа L'Equipe выпустила релиз, в котором осудила слова Пьеррон.
"В пятницу, 19 июня, в ходе дискуссии в рамках передачи L'Equipe de Choc Франс Пьеррон сделала заявления, которые шокировали многих зрителей телеканала L'Equipe. Наша команда не разделяет эти высказывания, которые совершенно не соответствуют ценностям нашей организации, и приносит извинения футболисту, которого они затронули, а также своей аудитории в целом", - говорится в заявлении.
Как отмечает CGTV, в самой редакции L'Equipe не понимают решения отстранить Пьеррон, потому что руководство само распорядилось оставить в соцсетях видео, вызвавшее резонанс.
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