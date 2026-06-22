СМИ: журналистку, критиковавшую Доку за отъезд с ЧМ ради родов, отстранили

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистка французского телеканала L'Equipe Франс Пьеррон отстранена от эфира из-за высказываний о желании футболиста сборной Бельгии Жереми Доку покинуть расположение команды во время чемпионата мира.

Пьеррон назвала желание футболиста потенциально пропустить матч сборной на чемпионате мира «отвратительным», заявив, что присутствие отца при родах является «бесполезным».

После критики в свой адрес Пьеррон принесла извинения за то, что ее слова могли кого-то задеть, а группа L'Equipe выпустила релиз, в котором осудила слова Пьеррон.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Журналистка французского телеканала L'Equipe Франс Пьеррон отстранена от эфира из-за высказываний о желании футболиста сборной Бельгии Жереми Доку покинуть расположение команды во время чемпионата мира из-за родов супруги, сообщает CGTV.

Ранее Доку заявил о намерении присутствовать при рождении своего первого ребенка, роды должны состояться на второй неделе июля. В связи с этим игрок рискует пропустить четвертьфинал турнира в случае выхода сборной Бельгии в эту стадию. Пьеррон назвала желание футболиста потенциально пропустить матч сборной на чемпионате мира "отвратительным", заявив, что присутствие отца при родах является "бесполезным". В воскресенье Доку не вошел в заявку команды на матч второго тура группы G с иранцами (0:0). Как сообщали СМИ, причиной стали проблемы с дыханием у 24-летнего игрока.

Журналистка не будет вести в ближайший понедельник программу L'Equipe de Choc. После критики в свой адрес Пьеррон заявила, что у нее не было намерения преуменьшать значение или роль отцов, а также принесла извинения за то, что ее слова могли кого-то задеть. Также в воскресенье группа L'Equipe выпустила релиз, в котором осудила слова Пьеррон.

"В пятницу, 19 июня, в ходе дискуссии в рамках передачи L'Equipe de Choc Франс Пьеррон сделала заявления, которые шокировали многих зрителей телеканала L'Equipe. Наша команда не разделяет эти высказывания, которые совершенно не соответствуют ценностям нашей организации, и приносит извинения футболисту, которого они затронули, а также своей аудитории в целом", - говорится в заявлении.