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Отставка Стармера не скажется на позиции Лондона по России, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2026
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12:39 22.06.2026 (обновлено: 12:43 22.06.2026)
Отставка Стармера не скажется на позиции Лондона по России, считает эксперт

Посол Крамаренко: отставка Стармера не скажется на позиции Британии по России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии Великобритании.
  • Отставка Кира Стармера не повлияет на позицию Лондона в отношении Москвы, новый лидер продолжит антироссийскую линию, считает бывший советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко.
  • По мнению эксперта, в Великобритании глубокий структурный и системный кризис.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отставка британского премьер-министра Кира Стармера никак не скажется на позиции Лондона в отношении Москвы, новый лидер Лейбористской партии продолжит антироссийскую линию, заявил РИА Новости бывший советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко.
Ранее в понедельник Стармер, выступая на Даунинг-стрит, заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии.
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К текущей ситуации в Лейбористской партии давно готовились, сейчас надо посмотреть, как будет развиваться ситуация с выбором нового лидера, отметил эксперт.
"В любом случае, речь идет о спасении тонущего корабля. Я думаю, так или иначе они договорятся. Но нам ждать перемен от этого не приходится. Поскольку сейчас общая западная линия в отношении России и в рамках украинского регулирования. Поэтому будем наблюдать, как это будет развиваться в Великобритании", - сказал он в беседе с агентством.
По мнению эксперта, судя по последним антимиграционным демонстрациям особой стабильности ожидать в стране не приходится.
"Это лишнее свидетельство того, какой глубокий структурный и системный кризис переживает Великобритания, как и все западные страны", - подчеркнул Крамаренко.
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