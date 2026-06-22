Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве. Архивное фото

Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве

Отставка Стармера не скажется на позиции Лондона по России, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии Великобритании.

Отставка Кира Стармера не повлияет на позицию Лондона в отношении Москвы, новый лидер продолжит антироссийскую линию, считает бывший советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко.

По мнению эксперта, в Великобритании глубокий структурный и системный кризис.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отставка британского премьер-министра Кира Стармера никак не скажется на позиции Лондона в отношении Москвы, новый лидер Лейбористской партии продолжит антироссийскую линию, заявил РИА Новости бывший советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко.

Ранее в понедельник Стармер , выступая на Даунинг-стрит, заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии.

К текущей ситуации в Лейбористской партии давно готовились, сейчас надо посмотреть, как будет развиваться ситуация с выбором нового лидера, отметил эксперт.

"В любом случае, речь идет о спасении тонущего корабля. Я думаю, так или иначе они договорятся. Но нам ждать перемен от этого не приходится. Поскольку сейчас общая западная линия в отношении России и в рамках украинского регулирования. Поэтому будем наблюдать, как это будет развиваться в Великобритании", - сказал он в беседе с агентством.

По мнению эксперта, судя по последним антимиграционным демонстрациям особой стабильности ожидать в стране не приходится.