СМИ: жена Стармера сыграет ключевую роль в его решении о возможной отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ Жена премьер-министра Великобритании Кира Стармера Виктория играет важную роль в его решении о возможной отставке.

По информации газеты Times, Стармер провел выходные в резиденции, размышляя о своем будущем на должности.

Союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жена премьер-министра Великобритании Кира Стармера Виктория сыграет важную роль в его окончательном решении о возможной отставке, пишет газета Жена премьер-министра Великобритании Кира Стармера Виктория сыграет важную роль в его окончательном решении о возможной отставке, пишет газета Times со ссылкой на соратника премьера.

По информации издания, эти выходные Стармер провел в своей резиденции, где он почти ни с кем не разговаривал, за исключением своей супруги и ближайших соратников. Отмечается, что он раздумывал над тем, есть ли способ удержаться на должности или же, напротив, "игра подошла к концу".

"Сейчас его жена играет ключевую роль в том, что произойдет дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу", - говорится в публикации издания.

Один из соратников премьера в комментарии изданию заявил, что не стоит недооценивать влияние его жены на окончательное решение политика.