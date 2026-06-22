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СМИ: жена Стармера сыграет ключевую роль в его решении о возможной отставке - РИА Новости, 22.06.2026
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02:04 22.06.2026
СМИ: жена Стармера сыграет ключевую роль в его решении о возможной отставке

Times: жена Стармера сыграет ключевую роль в его решении о возможной отставке

© AP Photo / Adrian DennisКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена премьер-министра Великобритании Кира Стармера Виктория играет важную роль в его решении о возможной отставке.
  • По информации газеты Times, Стармер провел выходные в резиденции, размышляя о своем будущем на должности.
  • Союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жена премьер-министра Великобритании Кира Стармера Виктория сыграет важную роль в его окончательном решении о возможной отставке, пишет газета Times со ссылкой на соратника премьера.
По информации издания, эти выходные Стармер провел в своей резиденции, где он почти ни с кем не разговаривал, за исключением своей супруги и ближайших соратников. Отмечается, что он раздумывал над тем, есть ли способ удержаться на должности или же, напротив, "игра подошла к концу".
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"Сейчас его жена играет ключевую роль в том, что произойдет дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу", - говорится в публикации издания.
Один из соратников премьера в комментарии изданию заявил, что не стоит недооценивать влияние его жены на окончательное решение политика.
Газета Telegraph 20 июня сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в понедельник.
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