Краткий пересказ от РИА ИИ Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации, поэтому первая неделя отпуска часто проходит незаметно, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

К концу второй недели отпуска, по наблюдениям эксперта, улучшается сон, возвращается концентрация и появляется энергия.

По мнению Дмитрия Ягудина, для перезагрузки важны смена режима, физическая активность, новые впечатления и время без информационного шума.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации, поэтому первая неделя отпуска часто проходит незаметно, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

"Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации", - сказал Ягудин в беседе с "Газетой.Ru"

По словам эксперта, в первые три-пять дней многие продолжают проверять почту и чувствовать тревогу от бездействия - это связано с тем, что мозг еще не вышел из рабочего режима. К концу второй недели, по его наблюдениям, улучшается сон, возвращается концентрация и появляется энергия.

Специалист подчеркнул, что отдых - это не просто отсутствие работы. Гораздо важнее смена режима, физическая активность, новые впечатления и время без информационного шума, добавил Ягудин. По его мнению, две недели на море с ноутбуком вряд ли помогут, а вот несколько дней без связи в горах могут дать серьезную перезагрузку.

Ягудин также обратил внимание, что многие путают отпуск ради впечатлений и паузу для восстановления. Он порекомендовал заранее закрывать рабочие вопросы и не брать дела с собой, иначе мозг продолжит возвращаться к старым задачам даже в отпуске.