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Психолог рассказал, хватит ли недельного отпуска для отдыха - РИА Новости, 22.06.2026
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14:19 22.06.2026
Психолог рассказал, хватит ли недельного отпуска для отдыха

Психолог Ягудин: первая неделя отпуска часто не ощущается как отдых

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушки на пляже
Девушки на пляже - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации, поэтому первая неделя отпуска часто проходит незаметно, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.
  • К концу второй недели отпуска, по наблюдениям эксперта, улучшается сон, возвращается концентрация и появляется энергия.
  • По мнению Дмитрия Ягудина, для перезагрузки важны смена режима, физическая активность, новые впечатления и время без информационного шума.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации, поэтому первая неделя отпуска часто проходит незаметно, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.
"Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации", - сказал Ягудин в беседе с "Газетой.Ru".
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По словам эксперта, в первые три-пять дней многие продолжают проверять почту и чувствовать тревогу от бездействия - это связано с тем, что мозг еще не вышел из рабочего режима. К концу второй недели, по его наблюдениям, улучшается сон, возвращается концентрация и появляется энергия.
Специалист подчеркнул, что отдых - это не просто отсутствие работы. Гораздо важнее смена режима, физическая активность, новые впечатления и время без информационного шума, добавил Ягудин. По его мнению, две недели на море с ноутбуком вряд ли помогут, а вот несколько дней без связи в горах могут дать серьезную перезагрузку.
Ягудин также обратил внимание, что многие путают отпуск ради впечатлений и паузу для восстановления. Он порекомендовал заранее закрывать рабочие вопросы и не брать дела с собой, иначе мозг продолжит возвращаться к старым задачам даже в отпуске.
"Неделя отпуска действительно помогает, но чаще как пауза, чем как полноценное восстановление, особенно если человек уже находится в стадии эмоционального истощения", - заключил психолог.
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