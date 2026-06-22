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В Польше объяснили Зеленскому, почему его лишили ордена Белого орла - РИА Новости, 22.06.2026
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11:14 22.06.2026 (обновлено: 11:25 22.06.2026)
В Польше объяснили Зеленскому, почему его лишили ордена Белого орла

В Польше объяснили Зеленскому, почему его лишили ордена Белого Орла

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.
  • Заместитель госсекретаря Канцелярии президента Польши Агнешка Енджак объяснила, что Польша не отзывает ордена посмертно, а Герхард Шредер не оскорблял польский народ и не возводил памятников в честь Гитлера или Гиммлера.
  • Агнешка Енджак отметила, что Зеленский не жаловался на наличие ордена у Муссолини, Екатерины II и Шредера, когда сам получал эту награду три года назад.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. В Польше объяснили Владимиру Зеленскому, почему его лишили Ордена Белого орла, но оставили эту награду Бенито Муссолини, Екатерине II и Герхарду Шредеру.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского за героизацию деятелей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) . После этого Зеленский высказал недовольство тем, что данным орденом в свое время наградили Муссолини, Екатерину II и Шрёдера, так и не лишив их этой награды, несмотря на якобы негативное отношение в Польше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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"Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, которых не лишили этого ордена. Первые двое давно умерли, а Польша не отзывает ордена посмертно. Бывший канцлер Германии, в свою очередь, никогда не оскорблял польский народ так открыто, как... (Зеленский - ред.)", - написала на платформе Х заместитель госсекретаря Канцелярии президента Польши Агнешка Енджак.
При этом она отметила, что при правительстве Шредера в Германии "не было возведено ни одного памятника в честь Гитлера или Гиммлера", а ни одно подразделение Бундесвера не было названо именем так называемых "героев СС".
Енджак обратила внимание на то, что вышеуказанный факт не смутил Зеленского, когда он получал орден из рук бывшего президента Польши Анджея Дуды.
"Зеленский, который сейчас упрекает в том, что у Муссолини, Екатерины II и Шредера не отобрали орден, не жаловался на это, когда три года назад сам получал эту награду", - написала она.
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В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенные в России террористические организации.
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В миреПольшаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийБенито МуссолиниЕкатерина IIБундесвер ГерманииВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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