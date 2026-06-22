ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. В Польше объяснили Владимиру Зеленскому, почему его лишили Ордена Белого орла, но оставили эту награду Бенито Муссолини, Екатерине II и Герхарду Шредеру.

"Зеленский, который сейчас упрекает в том, что у Муссолини, Екатерины II и Шредера не отобрали орден, не жаловался на это, когда три года назад сам получал эту награду", - написала она.