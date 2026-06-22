В Чувашии объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чувашии объявлен режим ракетной опасности.
- Жителям региона рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или в подземных помещениях.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Режим ракетной опасности объявлен в Чувашии, сообщает региональное министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
"Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность", - сообщается в канале МЧС Чувашии на платформе "Макс".
В ведомстве советуют жителям региона не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находится на улице – спуститься в подвал, подземный переход, паркинг или иное безопасное место.
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