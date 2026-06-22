В Тульской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Тульской области объявлена ракетная опасность.
- Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
ТУЛА, 22 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале на платформе "Макс".
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18