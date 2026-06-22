В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
- МЧС рекомендует жителям оставаться дома или направиться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило региональное ГУ МЧС.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области 22.06.2026! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - предупредило ведомство на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, МЧС рекомендует направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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