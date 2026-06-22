Губернатор Омской области сообщил о мерах против спекуляций на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области введены ограничения по заправке топливом на АЗС.
- Ограничения составляют 40 литров для бензина и 80 литров для дизельного топлива, на трассовых АЗС — 40 литров для бензина и 200 литров для дизельного топлива; для СУГ ограничений нет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.
Ограничения по литражу составили: 40 литров для бензина, 80 литров для дизельного топлива; на трассовых АЗС - 40 литров для бензина, 200 литров для дизельного топлива. Для СУГ (сжиженных углеводородных газов – ред.), как уточнил губернатор, ограничений нет.
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