Губернатор Омской области сообщил о мерах против спекуляций на АЗС

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.

Ограничения по литражу составили: 40 литров для бензина, 80 литров для дизельного топлива; на трассовых АЗС - 40 литров для бензина, 200 литров для дизельного топлива. Для СУГ (сжиженных углеводородных газов – ред.), как уточнил губернатор, ограничений нет.