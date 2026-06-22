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Губернатор Омской области сообщил о мерах против спекуляций на АЗС - РИА Новости, 23.06.2026
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23:10 22.06.2026 (обновлено: 08:56 23.06.2026)
Губернатор Омской области сообщил о мерах против спекуляций на АЗС

Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в Омской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заправка автомобиля топливом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области введены ограничения по заправке топливом на АЗС.
  • Ограничения составляют 40 литров для бензина и 80 литров для дизельного топлива, на трассовых АЗС — 40 литров для бензина и 200 литров для дизельного топлива; для СУГ ограничений нет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.
"Дорогие омичи! Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля; вводятся ограничения по литражу", - написал Хоценко в канале на платформе "Макс".
Ограничения по литражу составили: 40 литров для бензина, 80 литров для дизельного топлива; на трассовых АЗС - 40 литров для бензина, 200 литров для дизельного топлива. Для СУГ (сжиженных углеводородных газов – ред.), как уточнил губернатор, ограничений нет.
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Омская областьВиталий Хоценко
 
 
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