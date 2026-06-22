Житель Владивостока ограбил ювелирный, попав в него через тайный ход

Краткий пересказ от РИА ИИ В Владивостоке ограблен ювелирный магазин на проспекте 100-летия Владивостоку.

Подозреваемый — 47-летний ранее судимый местный житель, который сделал тайный ход из подвала здания в магазин.

Часть похищенных украшений найдена закопанной возле гаража, в автомобиле подозреваемого обнаружена одежда, в которой он был во время преступления, а в кошельке — похищенные из кассы 116 тысяч рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в том, что сделал тайный ход из подвала здания в ювелирный салон и ограбил его, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В полицию обратился 74-летний местный житель, он сообщил, что неизвестный ограбил принадлежащий ему ювелирный магазин на проспекте 100-летия Владивостоку.

"Установлено, что ночью злоумышленник проник в торговую точку через сделанный им тайный ход. Мужчина пробрался в подвал здания и проделал отверстие, которое привело в магазин. Несмотря на то, что сработала тревожная сигнализация, он успел похитить деньги из кассы и девять лотков с ювелирными изделиями", - сообщает УМВД.

Грабитель спрятал часть украшений в подвале, чтобы позже за ними вернуться, и скрылся.

По подозрению в преступлении задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Установлено, что часть похищенных украшений он закопал возле гаража на улице Снеговой. В его автомобиле обнаружена одежда, в которой он был во время совершения преступления, а в кошельке —116 тысяч рублей, похищенные из кассы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Устанавливается сумма ущерба.