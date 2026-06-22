В Одессе чиновников обвинили в хищении в ходе ремонта детского центра

По данным БЭБ, в 2019 году управление заключило договор с подрядчиком по ремонту и укреплению фундаментов здания центра детского творчества. При выполнении работ возникла потребность в дополнительном финансировании. В сообщении говорится, что в 2020 году был объявлен новый тендер более чем на 46 миллионов гривен (1,01 миллиона долларов), победителем которого снова стало то же предприятие. По данным БЭБ, в дальнейшем подрядчик вместе с отдельными должностными лицами вносили в акты выполненных работ ложные сведения: часть работ вообще не выполняли, некоторые материалы покупали дешевле, чем указывали в документах, стоимость отдельных работ и материалов завышали, а в отчетность вносили перечень выполненных работ и оборудования, которых фактически не было.