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В Одессе чиновников обвинили в хищении в ходе ремонта детского центра - РИА Новости, 22.06.2026
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19:11 22.06.2026
В Одессе чиновников обвинили в хищении в ходе ремонта детского центра

В Одессе чиновников обвинили в хищении $267 тыс в ходе ремонта детского центра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чиновники управления Одесского горсовета и директор строительной компании обвиняются в завладении бюджетными средствами в размере 12,1 миллиона гривен при ремонте заведения детского и юношеского творчества.
  • Подрядчик вместе с отдельными должностными лицами вносили в акты выполненных работ ложные сведения: часть работ не выполняли, некоторые материалы покупали дешевле, чем указывали в документах, стоимость отдельных работ и материалов завышали.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чиновники управления Одесского горсовета и директор строительной компании обвиняются в завладении бюджетными средствами в размере 12,1 миллиона гривен (267,9 тысячи долларов) в ходе ремонта заведения детского и юношеского творчества, сообщило в понедельник бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
Одессе разоблачена схема завладения средствами городского бюджета во время ремонта заведения детского и юношеского творчества… Должностным лицам городского совета и подрядчику сообщено о подозрении… Территориальной общине Одессы нанесен ущерб на сумму более 12,1 миллиона гривен (267,9 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.
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По данным БЭБ, в 2019 году управление заключило договор с подрядчиком по ремонту и укреплению фундаментов здания центра детского творчества. При выполнении работ возникла потребность в дополнительном финансировании. В сообщении говорится, что в 2020 году был объявлен новый тендер более чем на 46 миллионов гривен (1,01 миллиона долларов), победителем которого снова стало то же предприятие. По данным БЭБ, в дальнейшем подрядчик вместе с отдельными должностными лицами вносили в акты выполненных работ ложные сведения: часть работ вообще не выполняли, некоторые материалы покупали дешевле, чем указывали в документах, стоимость отдельных работ и материалов завышали, а в отчетность вносили перечень выполненных работ и оборудования, которых фактически не было.
Как сообщает БЭБ, обвиняемое должностное лицо подписывало акты выполненных работ с недостоверными сведениями, что позволило безосновательно перечислить подрядчику бюджетные средства за фактически не выполнявшиеся или завышенные по стоимости работы.
В сообщении говорится, что должностному лицу управления капитального строительства предъявлено обвинение по уголовной статье о злоупотреблении служебным положением. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Бывшему и нынешнему директорам фирмы предъявлены обвинения по статьям о завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, а также составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов. Максимальная санкция по одной из статей предусматривает до двенадцати лет лишения свободы. По данным БЭБ, двое фигурантов объявлены в розыск, досудебное расследование продолжается.
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