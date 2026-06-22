Эксперт рассказал, как медвузы должны обучать поколение Z

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Чтобы выпускать востребованных специалистов, вузам необходимо учитывать особенности современного поколения студентов, заявил ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов. В интервью РИА Новости он рассказал, как новейшие технологии и практический подход помогают в подготовке врачей будущего.

— Станислав Сергеевич, как вы видите современного студента‑медика? В чем главные отличия от предыдущих поколений?

— Поколение студентов сегодня очень серьезно поменялось. Несколько лет назад мы увидели, что резко выросло количество отчислений. Стали разбираться, в чем проблема. Оказалось, поколение Z по‑другому осваивает материал из‑за клипового мышления, сформированного ввиду привязанности к гаджетам с самого раннего детства. У молодых людей страдает долгосрочная память, они не способны высидеть полуторачасовую лекцию.

© Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов со студентами © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов со студентами

В итоге мы пришли к выводу, что качественное современное обучение требует максимально раннего вовлечения студента в практику. Обучающийся запоминает информацию сразу и надолго, когда он непрерывно вовлечен в процесс и получает знания сразу по всем каналам: видит, слышит, трогает.

— Как ваш вуз реагирует на эти изменения в мышлении студентов?

— С этого года мы включаем в образовательный процесс шахматы — именно они лучше всего развивают стратегическое мышление.

Еще одна инновация — искусственный интеллект. Совместно с Санкт‑Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ" создаем цифровую кафедру, где студенты будут получать двойной диплом. Мы учим управлять искусственным интеллектом так, чтобы он стал не заменителем врача, а его помощником — инструментом, который развивает мышление.

Главная задача университета — не просто обучить навыкам, потому что это удел колледжа, где мы готовим средний медицинский персонал. Вуз же должен идти дальше: развивать мышление будущего врача. И критическое, и клиническое.

— Ваш институт основан всего пять лет назад. Как вы смогли предложить обучение, сопоставимое с лучшими медицинскими школами страны?

— Мы взяли все лучшее из советской медицинской школы и насытили это современными образовательными и медицинскими технологиями, включая лучшие мировые практики.

С первого курса мы сделали ставку на практику. Все клинические кафедры и часть фундаментальных расположены на клинических базах. Например, кафедра нормальной и патологической анатомии находится в собственном морге — для медицинского вуза в России это огромная редкость.

© Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Студент НМИ факультета лечебного дела работает с лабораторным микропрепаратом на практическом занятии Студент НМИ факультета лечебного дела работает с лабораторным микропрепаратом на практическом занятии © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 1 из 3 © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Студенты НМИ факультета лечебного дела изучают учебный материал по патологической анатомии Студенты НМИ факультета лечебного дела изучают учебный материал по патологической анатомии © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 2 из 3 © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Преподаватель Григоренко М.П. проводит лекцию по ортопедической стоматологии и анализу панорамных снимков зубочелюстной системы для студентов факультета стоматологии Преподаватель Григоренко М.П. проводит лекцию по ортопедической стоматологии и анализу панорамных снимков зубочелюстной системы для студентов факультета стоматологии © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 3 из 3 Студент НМИ факультета лечебного дела работает с лабораторным микропрепаратом на практическом занятии © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 1 из 3 Студенты НМИ факультета лечебного дела изучают учебный материал по патологической анатомии © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 2 из 3 Преподаватель Григоренко М.П. проводит лекцию по ортопедической стоматологии и анализу панорамных снимков зубочелюстной системы для студентов факультета стоматологии © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 3 из 3

Мы выстроили четкую цепочку обучения. Сначала теория. Затем, если речь о врачебных навыках и манипуляциях, студенты отрабатывают их на симуляторах и друг на друге. Если же изучают диагностику или лечение какой‑то патологии — идут в морг, смотрят, как эта патология выглядит у умершего. И только после этого идут к живому пациенту. Когда мы внедрили этот подход, качество образования выросло в разы.

При этом в обучении применяется новейшее отечественное оборудование. Мы одни из немногих на юге России, кто внедрил интерактивные 3D‑столы "Пирогов" для анатомии, гистологии, патологической анатомии и оперативной хирургии.

© Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Студенты НМИ факультета лечебного дела во время практического занятия с использованием интерактивного анатомического комплекса "Стол Пирогова" © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Студенты НМИ факультета лечебного дела во время практического занятия с использованием интерактивного анатомического комплекса "Стол Пирогова"

— Какие еще современные практики помогают формировать мышление будущих врачей?

— Недавно мы открыли такое направление, как медицинский театр. Когда симулированный актер отыгрывает поведение пациента в острых, экстремальных случаях — это помогает нашим студентам лучше оттачивать навыки, концентрироваться в сложных ситуациях.

Кроме того, медицинский театр учит студентов тому, чему не учили нас. Это эмпатичное общение с пациентами. Сообщать плохие новости, не пропуская это через себя. Каждый врач сталкивается с такими ситуациями: пациент умирает, у него неизлечимое заболевание, ему осталось жить несколько дней. Вдвойне тяжелее, когда речь о детях. Медицинский театр учит правильно выстраивать коммуникации и, как следствие, не выгорать самому врачу. Мы стараемся, чтобы студенты видели реальную медицину с первого дня обучения. Потому что медицина — это не только белый халат, чистота и красота. По большей части это боль, смерть, горе, сложные ситуации.

— Как выстроена работа с преподавательским составом? Привлекаете ли вы специалистов из других регионов и вузов?

Три года назад, когда мы только открыли институт, над нами многие смеялись, некоторые удивлялись, а значительная часть наших коллег была настроена к нам скептически. Почему? Потому что город Невинномысск — относительно небольшой город, сегодня там проживает 140 тысяч жителей. Где брать преподавательский состав, как вообще выполнить аккредитационные требования?

Работа выстроена так: во‑первых, у нас есть понятие академической мобильности. У наших студентов сегодня ведут занятия преподаватели из ведущих медицинских вузов Российской Федерации. Кроме того, у нас сейчас ведется программа по релокации успешных молодых ученых, кандидатов и докторов наук из других регионов. Она начала работать достаточно успешно: к нам переезжают люди, мы даем им полный социальный пакет.

© Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Студент НМИ факультета стоматологии воссоздает анатомическую форму зуба на занятии по моделированию зубочелюстной системы Студент НМИ факультета стоматологии воссоздает анатомическую форму зуба на занятии по моделированию зубочелюстной системы © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 1 из 3 © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Студенты НМИ факультета стоматологии во время практического занятия в симуляционном классе по отработке мануальных навыков на фантомных манекенах Студенты НМИ факультета стоматологии во время практического занятия в симуляционном классе по отработке мануальных навыков на фантомных манекенах © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 2 из 3 © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" Студенты НМИ факультета стоматологии во время тематического мероприятия Студенты НМИ факультета стоматологии во время тематического мероприятия © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 3 из 3 Студент НМИ факультета стоматологии воссоздает анатомическую форму зуба на занятии по моделированию зубочелюстной системы © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 1 из 3 Студенты НМИ факультета стоматологии во время практического занятия в симуляционном классе по отработке мануальных навыков на фантомных манекенах © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 2 из 3 Студенты НМИ факультета стоматологии во время тематического мероприятия © Фото : пресс-служба АНО ВО "НМИ" 3 из 3

Почему на нас обращают внимание? Потому что у нас молодые ученые могут реализовать все свои самые смелые исследовательские идеи. А для нас это важно, потому что мы с их помощью развиваем собственную инфраструктуру и ведем разработки по актуальным направлениям.

— Станислав Сергеевич, вы построили полноценный образовательный кластер, начав с колледжа. Идете к тому, чтобы стать университетом. Каким вы видите его через пять‑семь лет?