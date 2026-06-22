На совещании у Новака подчеркнули необходимость снабжения топливом аграриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
- На совещании подчеркнули необходимость своевременного снабжения агропромышленного комплекса ресурсами, особенно топливом для сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер РФ Алесандр Новак, подчеркнули необходимость безусловного и своевременного снабжения агропромышленного комплекса ресурсами, сообщил кабмин.
"Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных полевых работ. Подчеркнута необходимость безусловного и своевременного снабжения потребностей агропромышленного комплекса необходимыми ресурсами", - сказано в сообщении.