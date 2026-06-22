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На совещании у Новака подчеркнули необходимость снабжения топливом аграриев - РИА Новости, 22.06.2026
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14:11 22.06.2026
На совещании у Новака подчеркнули необходимость снабжения топливом аграриев

На совещании у Новака отметили необходимость снабжения топливом аграриев

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
  • На совещании подчеркнули необходимость своевременного снабжения агропромышленного комплекса ресурсами, особенно топливом для сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер РФ Алесандр Новак, подчеркнули необходимость безусловного и своевременного снабжения агропромышленного комплекса ресурсами, сообщил кабмин.
"Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных полевых работ. Подчеркнута необходимость безусловного и своевременного снабжения потребностей агропромышленного комплекса необходимыми ресурсами", - сказано в сообщении.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, заявляли в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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