Новак поручил подготовить план поддержания устойчивости топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак поручил ведомствам подготовить сбалансированный план для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка.
- ФАС поручено продолжить мониторинг цен в отрасли и при необходимости оперативно принимать меры.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка, сообщило правительство РФ.
Новак в понедельник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний.
"Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры", - говорится в сообщении кабмина.