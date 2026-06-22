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Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо - РИА Новости, 22.06.2026
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14:09 22.06.2026
Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо

Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС России продолжить мониторинг цен на топливо в РФ.
  • ФАС доложила о мерах по предупреждению необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечению нарушений антимонопольного законодательства.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ и при необходимости оперативно принимать меры, сообщило правительство.
Новак в понедельник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний.
"ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры", - говорится в сообщении.
Также ФАС на совещании у Новака доложила о принимаемых мерах, направленных на предупреждение необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечение нарушений антимонопольного законодательства.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива
Вчера, 14:08
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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