Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС России продолжить мониторинг цен на топливо в РФ.
- ФАС доложила о мерах по предупреждению необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечению нарушений антимонопольного законодательства.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ и при необходимости оперативно принимать меры, сообщило правительство.
Новак в понедельник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний.
Также ФАС на совещании у Новака доложила о принимаемых мерах, направленных на предупреждение необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечение нарушений антимонопольного законодательства.