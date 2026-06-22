Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ и при необходимости оперативно принимать меры, сообщило правительство.

Также ФАС на совещании у Новака доложила о принимаемых мерах, направленных на предупреждение необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечение нарушений антимонопольного законодательства.