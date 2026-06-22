Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.
- На совещании оценили уровень накопленных запасов и рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива, в ходе которого рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы, оценили уровень накопленных запасов, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний. В рамках совещания были представлены результаты мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива в части текущих параметров ценообразования. Также рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы, оценили уровень накопленных запасов", - говорится в сообщении.