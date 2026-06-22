МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива, в ходе которого рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы, оценили уровень накопленных запасов, сообщило правительство РФ.