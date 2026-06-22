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Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива - РИА Новости, 22.06.2026
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14:08 22.06.2026

Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.
  • На совещании оценили уровень накопленных запасов и рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива, в ходе которого рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы, оценили уровень накопленных запасов, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний. В рамках совещания были представлены результаты мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива в части текущих параметров ценообразования. Также рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы, оценили уровень накопленных запасов", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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