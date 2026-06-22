"Трактор" обменял Никонова в "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Андрей Никонов перешел из челябинского «Трактора» в московское «Динамо» в результате обмена.
- Соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года, челябинский клуб получил денежную компенсацию.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий Андрей Никонов перешел из челябинского "Трактора" в московское "Динамо" в результате обмена, сообщает Telegram-канал столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Как отмечает "Трактор", в обмен челябинский клуб получил денежную компенсацию.
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