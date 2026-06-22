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"Трактор" обменял Никонова в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей
 
13:20 22.06.2026
"Трактор" обменял Никонова в "Динамо"

Никонов перешел из "Трактора" в "Динамо" в результате обмена

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Никонов
Андрей Никонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Никонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Андрей Никонов перешел из челябинского «Трактора» в московское «Динамо» в результате обмена.
  • Соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года, челябинский клуб получил денежную компенсацию.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий Андрей Никонов перешел из челябинского "Трактора" в московское "Динамо" в результате обмена, сообщает Telegram-канал столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Как отмечает "Трактор", в обмен челябинский клуб получил денежную компенсацию.
Никонову 23 года, он дебютировал в КХЛ в системе нижегородского "Торпедо" в сезоне-2019/20, после чего провел три сезона в составе московского "Динамо". Затем игрок перешел в "Сочи", а оттуда — в "Трактор". Всего в КХЛ Никонов провел 213 игр и набрал 26 очков (14 шайб + 12 передач).
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