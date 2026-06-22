Глава Чувашии Николаев возложил цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в понедельник возложил цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне в Козловском муниципальном округе у мемориального комплекса "Строителям безмолвных рубежей", сообщает пресс-служба администрации главы республики.

День памяти и скорби ежегодно отмечается 22 июня. Эта дата посвящена жертвам нацизма и памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную.

В церемонии также приняли участие главы муниципальных округов, депутаты, участники специальной военной операции и общественники.

"Мы обязаны бережно хранить память об этом поколении победителей и тружеников тыла. Их сила духа, единство и преданность Отечеству – это нравственный ориентир для всех нас. Пока мы помним об их жертве, пока эта память живет в наших сердцах, она дает нам силы двигаться дальше. Ничто не забыто. Никто не забыт", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Андрей Александров отметил, что для Чувашии особенно важен мемориал героям строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он является подвигом народа, который они обязаны передать детям и внукам.

Александров полагает, что сохранить память о Великой Победе — это значит уважать цену, которую заплатили предки за мирное небо. А знание истории страны формирует национальное самосознание.

Указывается, что мемориал был открыт 1 июля 2022 года и стал символом трудового подвига жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Его архитектурный ансамбль — 38 серебряных стел, каждая из которых символизирует 10 километров оборонительных сооружений, — напоминает о масштабе всенародной стройки, развернувшейся в тылу.