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Ученые объяснили, куда пропадают насекомые в дождь - РИА Новости, 22.06.2026
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Наука
 
09:00 22.06.2026
Ученые объяснили, куда пропадают насекомые в дождь

Эксперты рассказали, куда прячутся насекомые в дождь и где их искать в это время

© РИА Новости / Наталья ТюринаСтрекоза на Куликовом поле
Стрекоза на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дождь и низкое атмосферное давление заставляют насекомых прятаться: это связано с тем, что они чувствуют изменение давления благодаря специальным рецепторам, а капли дождя могут повредить им крылья, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).
Как сообщил сотрудник медико-биологического факультета СКФУ Максим Афонькин, дождь и атмосферное давление влияют на поведение насекомых.
"Дождь для насекомого может быть опасен. Животное маленькое, а капля для него очень тяжелая. Человеку бы не хотелось, чтобы ведро воды упало на его голову — для насекомых это то же самое. У них есть специальные барорецепторы, благодаря которым они реагируют в первую очередь на изменения давления, а не влажности. Активность насекомых начинает падать, они пытаются найти укрытие", — объяснил Афонькин.
© РИА Новости / Наталья ТюринаХрущ майский на Куликовом поле
Хрущ майский на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Хрущ майский на Куликовом поле
Кроме того, влага для маленьких насекомых тоже имеет значение. По словам эксперта, даже конденсат представляет для них угрозу. При попадании в каплю они могут уже не выбраться из-за сил поверхностного натяжения.
Однако наблюдать за насекомыми можно и сырую или дождливую погоду, главное — знать, где они прячутся, объяснил ученый.
"Самые популярные места для крылатых насекомых — это густая листва. Перед дождем можно заметить, что мухи роятся вокруг деревьев. Для наземных насекомых — это углубления в земле, под листвой, под камнями, корягами. Кто-то, если способен, может зарыться под землю", — рассказал Афонькин.
При выборе времени для наблюдений стоит учитывать, что пик активности насекомых приходится именно на лето — с июня по ранний сентябрь включительно.
"Насекомые сами поддерживать температуру практически не могут. Если температура падает ниже десяти градусов, то активность их сильно падает. И без движения они могут просто замерзнуть и погибнуть. Поэтому их основная активность выпадает именно на теплый период", — рассказал Афонькин, добавив, что в теплое время года распускаются зеленые части растений и их цветы, а это основа питания множества насекомых.
По словам эксперта, наиболее благоприятной для наблюдения за насекомыми является теплая и безветренная погода с температурой 20-25 градусов.
Увидеть самых разных насекомых, в том числе краснокнижных, может любой желающий на территории Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Площадь заповедной территории — более 3,5 тысячи гектаров, а богатое растительное разнообразие привлекает сюда множество обитателей.
© РИА Новости / Наталья ТюринаСтрекоза на Куликовом поле
Стрекоза на Куликовом поле
Стрекоза на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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© РИА Новости / Галина БацынаЗолотистая бронзовка на Куликовом поле
Золотистая бронзовка на Куликовом поле
Золотистая бронзовка на Куликовом поле
© РИА Новости / Галина Бацына
2 из 3
© РИА Новости / Наталья ТюринаСтепное урочище "Нижний Дубик" на Куликовом поле
Степное урочище Нижний Дубик на Куликовом поле
Степное урочище "Нижний Дубик" на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3
Стрекоза на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 3
Золотистая бронзовка на Куликовом поле
© РИА Новости / Галина Бацына
2 из 3
Степное урочище "Нижний Дубик" на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3
Как рассказала начальник научно-исследовательского отдела музея-заповедника Ольга Бурова, сейчас на поле — сезон цветения, а значит, можно увидеть множество насекомых. Среди них жесткокрылые (жуки, жужелицы, долгоносики), чешуекрылые (бабочки, мотыльки, моли), перепончатокрылые (пчелы, осы, муравьи), прямокрылые (кузнечики, медведки, сверчки), а также стрекозы.
"На территории Куликова поля энтомологи насчитывают более 1400 видов одних только чешуекрылых, то есть бабочек. Среди них есть редкие краснокнижные виды, например, Голубянка алькон", — сообщила Бурова.
Для наблюдения, как отметил Афонькин, лучше выбирать утро или вечер — в это время можно увидеть и дневных, и ночных насекомых.
 
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