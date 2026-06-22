Бразилия хочет использовать нацвалюты в расчетах с Россией, заявил посол

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с РФ, заявил РИА Новости посол посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

Дисбаланс в торговле осложняет решение этого вопроса, необходимо выровнять это, чтобы перейти к торговле в национальных валютах, отметил посол.