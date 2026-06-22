Рейтинг@Mail.ru
Бразилия хочет использовать нацвалюты в расчетах с Россией, заявил посол - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 22.06.2026
Бразилия хочет использовать нацвалюты в расчетах с Россией, заявил посол

Посол дос Сантос: Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и посол Бразилии в России Сержио Родригес Дос Сантос
Владимир Путин и посол Бразилии в России Сержио Родригес Дос Сантос - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и посол Бразилии в России Сержио Родригес Дос Сантос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Бразилии в Москве заявил, что страна стремится использовать национальные валюты в платежах с Россией.
  • Дисбаланс в торговле осложняет переход к использованию национальных валют.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с РФ, заявил РИА Новости посол посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
“В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель”, - сказал он агентству.
Дисбаланс в торговле осложняет решение этого вопроса, необходимо выровнять это, чтобы перейти к торговле в национальных валютах, отметил посол.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Посол рассказал, что Бразилия хотела бы экспортировать в Россию
21 июня, 06:03
 
В миреБразилияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала