Бразилия хочет использовать нацвалюты в расчетах с Россией, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Бразилии в Москве заявил, что страна стремится использовать национальные валюты в платежах с Россией.
- Дисбаланс в торговле осложняет переход к использованию национальных валют.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с РФ, заявил РИА Новости посол посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
Дисбаланс в торговле осложняет решение этого вопроса, необходимо выровнять это, чтобы перейти к торговле в национальных валютах, отметил посол.