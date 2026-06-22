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Самолеты НАТО вновь патрулируют воздушное пространство над Эстонией - РИА Новости, 22.06.2026
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13:33 22.06.2026
Самолеты НАТО вновь патрулируют воздушное пространство над Эстонией

Самолеты НАТО на этой неделе вновь проводят тренировочные полеты над Эстонией

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты НАТО на этой неделе проводят тренировочные полеты по патрулированию воздушного пространства над Эстонией.
  • Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолеты НАТО на этой неделе вновь проводят тренировочные полеты по патрулированию воздушного пространства над Эстонией, сообщают вооруженные силы страны.
"На этой неделе экипажи союзников из НАТО по патрулированию воздушного пространства проводят обычные тренировочные полеты над Эстонией. Обеспечение готовности и демонстрация тесного сотрудничества в защите воздушного пространства союзников", - сообщают ВС Эстонии на своей странице в соцсети X.
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Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. Ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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