Самолеты НАТО вновь патрулируют воздушное пространство над Эстонией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолеты НАТО на этой неделе проводят тренировочные полеты по патрулированию воздушного пространства над Эстонией.
- Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолеты НАТО на этой неделе вновь проводят тренировочные полеты по патрулированию воздушного пространства над Эстонией, сообщают вооруженные силы страны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.