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Футболист "Краснодара" забил первый мяч сборной Кабо-Верде на ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
01:35 22.06.2026
Футболист "Краснодара" забил первый мяч сборной Кабо-Верде на ЧМ

Футболист "Краснодара" Ленини забил первый мяч сборной Кабо-Верде на ЧМ

© Фото : Социальные сети Кевина ЛениниКевин Ленини
Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Социальные сети Кевина Ленини
Кевин Ленини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу.
  • Первый гол сборной Кабо-Верде был забит в матче против Уругвая на 21-й минуте.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу.
В воскресенье в Майами сборная Кабо-Верде играет с командой Уругвая в матче второго тура группы H мирового первенства в США, Канаде и Мексике. На 21-й минуте Ленини поразил ворота 40-летнего Фернандо Муслеры дальним ударом со штрафного и открыл счет во встрече.
Это первый чемпионат мира для сборной Кабо-Верде, в первом туре команда сыграла вничью с действующими чемпионами Европы испанцами (0:0).
Гол стал для Ленини четвертым в 33 матчах за национальную команду. Полузащитник представляет "Краснодар" с 2022 года и стал с командой чемпионом России.
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ФутболСпортКабо-ВердеМайамиУругвайКевин ЛениниФернандо МуслераКраснодарЧМ по футболу 2026
 
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