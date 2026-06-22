Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу.
- Первый гол сборной Кабо-Верде был забит в матче против Уругвая на 21-й минуте.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу.
В воскресенье в Майами сборная Кабо-Верде играет с командой Уругвая в матче второго тура группы H мирового первенства в США, Канаде и Мексике. На 21-й минуте Ленини поразил ворота 40-летнего Фернандо Муслеры дальним ударом со штрафного и открыл счет во встрече.
Это первый чемпионат мира для сборной Кабо-Верде, в первом туре команда сыграла вничью с действующими чемпионами Европы испанцами (0:0).